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قتلى وجرحى في هجمات بالكاميرون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ياوندي-وام 

قتل 6 أشخاص من الكامرون بينهم 4 جنود، الأحد، في هجوم شنته عصابة مسلحة غرب البلاد.
وقالت الحكومة الكاميرونية، إن عناصر من العصابات المسلحة الانفصالية هاجمت، حاجزاً عسكرياً في «ماتازم» بين منطقة غرب وشمال غرب البلاد. وكان 15 مدنياً لقوا حتفهم، أمس الأول، بينهم أطفال، في هجوم انتحاري في بلدة موزوجو شمال الكاميرون. ودانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في بيان، الهجوم الذي أودى بحياة 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و14 عاماً، فيما أصيب ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و16 عاماً بجروح خطيرة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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