إجراء غير مسبوق في كندا لاحتواء «كورونا».. و89.03 مليون إصابة عالمياً

أصيب أكثر من 89.03 مليون نسمة بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و917902. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

إلى ذلك، دخل حظر تجول حيز التنفيذ، مساء السبت، في كيبيك سعياً لاحتواء الموجة الثانية من الإصابات بفيروس «كورونا»، في إجراء غير مسبوق في كندا على صعيد مقاطعة كاملة منذ تفشي الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن.

وكان من الممكن مشاهدة بعض المارة والسيارات في وسط مدينة مونتريال بعيد بدء تطبيق حظر التجول في الساعة 20,00 (1,00 ت.غ الأحد)، فيما كانت سيارات شرطة تقوم بدوريات وتكشف على الأوراق بشكل عشوائي.

وكان المرفأ القديم والحي القديم في وسط المدينة مقفرين، في حين يشهدان عادة إقبالاً كبيراً من السياح.

وخرج البعض في نزهة مع كلابهم، عملاً بأحد الاستثناءات النادرة التي سمحت بها السلطات. وكتب جهاز الأمن في كيبيك في تغريدة: «بالرغم من بعض الحوادث، نلاحظ تعاوناً ممتازاً من السكان في احترام حظر التجول».

وتظاهر بضع عشرات الأشخاص في مونتريال وكيبيك عموماً وقامت الشرطة ببعض التوقيفات. ويسري حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً وسيستمر أربعة أسابيع حتى الثامن من شباط/فبراير في المحافظة الفرنكوفونية البالغ عدد سكانها 8,5 مليون نسمة، وهي الأكثر تأثراً بالوباء. ويتعرض المخالفون لغرامات تتراوح بين ألف وستة آلاف دولار كندي (640 إلى 3838 يورو).

وأوضح رئيس وزراء كيبيك فرنسوا لوغو في رسالة على «فيسبوك»: «السبب الرئيسي لحظر تجول هو منع التجمعات، حتى أصغرها. إن مجموع المخالفات الصغيرة للقواعد هو الذي يغذي الفيروس».

وتابع: «إننا بحاجة إلى مجهود جماعي من قبل الجميع لمدة شهر»، مشدداً على ضرورة «حماية الأشخاص البالغة أعمارهم 65 عاماً وما فوق المعرضين للخطر».

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إنها سجلت 69 إصابة جديدة بالفيروس، السبت، صعوداً من 33 في اليوم السابق. وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن 21 إصابة من الإصابات الجديدة لوافدين من الخارج.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 87433 بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، 16105 إصابات جديدة مؤكدة بـ«كورونا» و1135 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و524036 إصابة و133204 وفيات. وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

وقالت وزارة الصحة المصرية، السبت، إنها سجلت 989 إصابة جديدة بالفيروس و57 وفاة، مقارنة مع 1001 إصابة و56 وفاة الجمعة. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى السبت هو 148799 حالة من ضمنهم 118294 حالة تم شفاؤها و8142 حالة وفاة».