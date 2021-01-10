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لندن تجمع مليار دولار لتوزيع اللقاح في الدول النامية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

10 يناير 2021

11:49 صباحا

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لندن-أ.ف.ب

جمعت المملكة المتحدة من حلفائها مليار دولار (820 مليون يورو) من أجل مساعدة «الدول المعرضة» للحصول على اللقاحات ضد فيروس «» المستجد، على ما أعلنت وزارة الخارجية، الأحد قبل زيارة افتراضية للأمين العام للأمم المتحدة إلى لندن.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا المبلغ الذي تم جمعه بشكل أساسي من كندا وألمانيا واليابان وأضافت إليه لندن 548 مليون جنيه استرليني (608 ملايين يورو) بعدما وعدت بتقديم جنيه استرليني مقابل كل أربع دولارات يتم جمعها، «سيسمح بتوزيع مليار جرعة من اللقاحات ضد في 92 دولة نامية هذه السنة».
وقال وزير الخارجية دومينيك راب: «سنكون بمأمن من هذا الفيروس حين نصبح جميعاً بمأمن، لذلك نركز جهودنا على حل عالمي لمشكلة عالمية».
وتابع: «من الطبيعي بمناسبة الذكرى الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة أن تقوم المملكة المتحدة بمبادرة لدى حلفائها من أجل وضع مليار جرعة من اللقاح ضد كورونا في متناول الدول المعرضة».
وصدر الإعلان بالفعل في اليوم الأول من زيارة افتراضية يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى المملكة المتحدة وتستمر ثلاثة أيام للاحتفال بذكرى قيام الأمم المتحدة التي عقدت أول اجتماع لها في لندن.
وقال جوتيريس في بيان: «في هذه المرحلة من التقلبات الدولية الجديدة، يشرفني أن أزور افتراضياً المملكة المتحدة للاحتفال بهذه المناسبة»، موضحاً أنه يأتي «لتجديد قضيتنا، وهي التغلب معاً على التحديات العالمية والاحتفاء ببلد لعب دوراً حاسماً في إنشاء الأمم المتحدة».
ويشارك جوتيريس، الأحد، في مراسم افتراضية ويعقد الاثنين اجتماعاً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ودومينيك راب وألوك شارما رئيس قمة المناخ «كوب26» التي تنظمها المملكة المتحدة هذه السنة في غلاسكو. كما يشارك جوتيريس مع بوريس جونسون في «قمة كوكب واحد» التي تنظمها فرنسا لإحياء دبلوماسية خضراء شلها وباء «كوفيد-19».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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