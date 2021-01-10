شكرا لقرائتكم خبر عن هوار ينفي دخوله إلى عالم السياسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

نفى هوار ملا محمد، لاعب منتخب العراق وفريق القوة الجوية السابق نفياً قاطعاً رغبته في دخول عالم السياسة والمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة التي من المؤمل أن تجري في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وقال هوار ملا محمد في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استغربت من البعض الذي يحاول أن يختلق أكاذيب بغية تشويه الصورة لمصالح مبهمة.

وأوضح، تلقيت دعوة من مجلس الوزراء العراقي كشخصية من الشخصيات العامة لحضور تكريم قادة وضباط في الجيش العراقي في عيدهم السنوي، إلى جانب العديد من الرياضيين من بينهم راضي شنيشل وحبيب جعفر ويونس محمود.

وأضاف، أن على الجميع أن يعوا تماماً أنني رجل رياضي ولا أفكر مطلقاً بالدخول في عالم السياسة كي أقطع الطريق على كل من يروج لدخولي في كتلة أو قائمة انتخابية مستقبلاً.

وأكد، أن ثوابته واضحة ولن تهتز يوماً.. «العراق أولاً» شعاري حتى الموت وكلي فخر واعتزاز بأنني واحد ممن خدموا هذا الوطن صاحب الفضل على الجميع.

يذكر أن بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت قد أشارت إلى أن هوار ملا محمد وبقية زملائه يرغبون في المشاركة في العملية السياسية عبر الترشيح مع بعض الكتل والشخصيات في الانتخابات المقبلة.