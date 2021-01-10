شكرا لقرائتكم خبر عن حميد: تجربة الثلاثاء مفيدة للإمارات والعراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

أكد عبد الرحيم حميد، المدرب المساعد للمنتخب العراقي الأول، أن مباراة العراق والإمارات الودية التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل في الإمارات، ستكون مفيدة جداً للمنتخبين اللذان يتطلعان للتواجد في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، وكذلك التواجد في نهائيات بطولة أمم آسيا في عام 2023.

وقال حميد، نحتاج إلى هكذا تجمعات ومباريات، لأنه منذ مدة طويلة ابتعدت المنتخبات الوطنية عن التجمع وخوض التدريبات والمباريات بسبب التأثيرات التي فرضتها جائحة «كورونا» على العالم بأسره.

وأضاف: «نسعى من خلال المعسكر التدريبي القصير المقام حالياً في الإمارات وكذلك عبر مباراتنا الودية أمام الأبيض الإماراتي إلى إعادة الروح الواحدة للمنتخب العراقي وتحفيز اللاعبين الجدد الذين انضموا لصفوف المنتخب مؤخراً على الظهور بصورة جيدة».

وتابع: «إن المنتخب العراقي الآن يتصدر فرق مجموعته، ونسعى إلى البقاء في الصدارة والتأهل إلى المرحلة الثانية؛ حيث كنا نتأمل أن تكون هناك مباراتان في هذا المعسكر، لكن اعتذار بعض المنتخبات أدى إلى اقتصاره على مباراة واحدة أمام الإمارات، ونتأمل في المستقبل أن تكون هناك مباريات أخرى تجريبية للمنتخب العراقي لغرض الاستعداد للمباراة المقبلة أمام منتخب هونج كونج في تصفيات كأس العالم».