شكرا لقرائتكم خبر عن هوب أول أمريكي يسجل «هاتريك» في البوندسليجا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

دخل ماثيو هوب (19 عاماً) لاعب شالكه تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم من أوسع أبوابه، إذ أصبح أول لاعب أمريكي يسجل هاتريك في تاريخ البوندسليجا على الإطلاق، وذلك في مباراة الفوز على هوفنهايم (4-صفر)، وهو رابع ناشئ أمريكي يسجل في ألمانيا بعد كريستيان بولسيتش وجوش سيرجنت وجيو رينا، كما أصبح ابن كاليفورنيا ثالث لاعب أمريكي يسجل هاتريك بعد كلينت دامبسي وبولسيتش في إحدى البطولات الأوروبية المحلية الخمس الكبيرة.

وانضم هوب لشالكه قادماً من أكاديمية برشلونة في ولاية أريزونا الأمريكية في 2019 وفي 28 نوفمبر 2020 سجل ظهوره الأول مع شالكه أمام بوروسيا مونشنجلادياخ.

ويروي هوب قصة انتقاله ويقول: «قدمت موسمين مميزين في الدوري الأمريكي لكن كانت أنظاري تتجه لأوروبا، اتصلت بوكيل أعمال ودبر لي تجربة أداء في شالكه، أعجب بي المدرب نوربرت الجيرت ووافقت فوراً لأن شالكه واحد من أفضل الفرق في البوندسليجا».

والفوز على هوفنهايم هو الأول لشالكه هذا الموسم بعد 30 مباراة بدون انتصار ليبتعد بعض الشيء عن ذيل الترتيب وسيواجه اينتراخت فرانكفورت في 17 يناير، وحتى الفوز في حال حدث لن يخرج الفريق من مثلث الهبوط لكنه على الأقل سيسعف مدربه الجديد جروس.