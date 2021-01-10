شكرا لقرائتكم خبر عن نفاذ تذاكر نزال «ماكجريجور - بوارييه» بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت جميع تذاكر النزال المرتقب بين الإيرلندي كونور ماكجريجور وخصمه الأمريكي داستن بوارييه على جزيرة النزال بالعاصمة أبوظبي، وهو النزال رقم 257 في الفنون القتالية المختلطة في انطلاقة موسم 2021، ومع محدودية عدد المشجعين الذين سيسمح لهم بحضور النزال للمحافظة على التباعد الاجتماعي نفذت التذاكر المناسبة ولم يبق سوى التذاكر الأغلى (1000 استرليني ) كما نشر موقع البطولة عدداً من الإجراءات اللازم اتباعها تماشياً مع اللوائح المعمول بها في ظل جائحة كورونا.

ويبدأ الموسم بنزال ماكس هولواي أمام كالفن كتار في 16 يناير، ثم نيل ماجني أمام مايكل كيزا في 20 يناير، وأخيراً نزال ماكجريجور وبوارييه في 23 يناير، وسيكون الحدث الأول منذ مارس الماضي بحضور الجمهور وسيسمح النزال لماكجريجور باستعادة لقب الوزن الخفيف وسبق له أن فاز على بوارييه في 2014، لكن ابن لويزيانا فاز في 5 من أصل 6 نزالات بينما كان آخر نزال خاضه ماكجريجور أمام دونالد سيرون قبل 12 شهراً.