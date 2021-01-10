شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق على رحيل مصطفى محمد والدوري ينتهي 30 سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

أكد عصام سالم المتحدث الإعلامي لنادى الزمالك، أن ناديه بصدد إعلان الموافقة على احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق في صفوف سانت إيتان الفرنسي خلال ساعات، وقال: «خلال ساعات سوف يعلن الزمالك موافقته على احتراف مصطفى محمد في صفوف سانت إيتان الفرنسي، كل الطرق تؤدي لذلك، حيث إن مصطفى محمد مصمم على الاحتراف والزمالك ينتظر رتوشاً بسيطة من الفريق الفرنسي من أجل إنهاء الصفقة بشكل رسمي وإعلان القرار».

وعن المفاوضات مع ثنائي المقاولون العرب محمد مجلي وسيف الدين الجزيري قال عصام سالم: «مسؤولو المقاولون نفوا الصفقة، بينما في الزمالك سوف نسعى لإبرام صفقات لدعم الفريق قبل انطلاق دور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي، وتبدو كل الأمور مطروحة حتى 31 يناير الجاري، الزمالك عازم على مصالحة جماهيره بعد خسارة 4 بطولات».

على خط آخر، أكد محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية التي تتولى إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنهم ينتظرون موافقة الأمن لإعلان جدول مباريات الدوري حتى الجولة الرابعة عشرة.

وقال محمد الشواربي إن هناك مشروعاً لجدول الدوري حتى نهايته، مؤكداً أن الدوري سينتهي 30 سبتمبر المقبل لأن المباريات ستتوقف خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو.

