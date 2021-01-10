شكرا لقرائتكم خبر عن الناشئ لاميلو يسجل رقماً قياسياً في السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح لاميلو بول (19 عاماً) لاعب فريق شارلوت هورنيتس أصغر مبتدئ في دوري السلة للمحترفين يسجل 22 نقطة و11 تمريرة حاسمة و12 استعادة للكرة في مباراة الفوز على أتلانتا هاوكس 113-105 وهو الفوز الثالث لفريقه على التوالي. وقال مدربه جيمس بوريجو:«أي لاعب مبتدئ في سن الـ19 لا يكون هكذا، إنه نادر وشديد الثقة والتركيز»، وتفوق بول على الرقم القياسي المسجل باسم ماركيل فولتز كأصغر لاعب يسجل تريبل دبل إذ يصغره بـ177 يوماً.

وأصبح بول خامس مبتدئ في تاريخ دوري السلة للمحترفين يسجل تريبل دبل وأول لاعب في تاريخ هورنيتس يسجل تريبل دبل من الدكة.