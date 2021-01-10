شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ساعات أمطار رعدية وضباب على حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تدني في مدى الرؤية بسبب حالة الضباب على منطقة حائل تشمل مدينة حائل ومحافظات الحائط , والشنان , والغزالة , وحائل , وموقق بداية من التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً.

كما حذر من أمطار رعدية تصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة حائل محافظات الحائط , والسليمي , والشملي , والشنان , والغزالة , وبقعاء , , وسميراء , وموقق بالإضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة بداية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء .