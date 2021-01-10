أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365 قائمة بأسعار الذهب الأجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الأحد (10 كانون الثاني2021).
ففي أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 370.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 360.000 دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 345.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 335.000.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 370 و 390 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 340 و360 ألفاً.
علما أن المثقال الواحد يساوي( خمسة غرامات).
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 345.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 335.000.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 370 و 390 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 340 و360 ألفاً.
علما أن المثقال الواحد يساوي( خمسة غرامات).