مسؤول أمريكي في الداخلة المغربية.. وقنصلية تتوج العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتفقد كُل من ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، وديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي، المبنى الذي سيحتضن قنصلية واشنطن في الداخلة.

زيارة تأتي قبيل الافتتاح الرسمي للقنصلية الأمريكية في وقت لاحق، في إطار عملية بدء إنشاء القنصلية في الصحراء.

وفي ديسمبر / كانون الأول المنصرم، أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، مُعلناً أيضاً عزم بلاده فتح قنصلية بمدينة الداخلة هناك.



ويُنتظر أن يعقد الطرفان، المغربي والأمريكي، مؤتمراً صحفياً مُشتركاً للإعلان عن تفاصيل الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

ووقّع المغرب الشهر الماضي، اتفاقيتين اقتصاديتين مع الولايات المتحدة الأمريكية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى عن الجانبين.

مخطط استثمارات

وحسب مصادر من الجانبين المغربي والأمريكي، فإن الاتفاق الثنائي، يهدف لإطلاق مخطط كبير من الاستثمارات الأمريكية في المغرب، وخاصة في الأقاليم الجنوبية، بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.

خطوةٌ من شأنها- بحسب متابعين-تعزيز المكانة الاقتصادية والاستثمارية للأقاليم الجنوبية للمغرب، كما سيمنحها جاذبية أكبر للاستثمارات الدولية، سواء المحلية أو التي تربط الاتحاد الأوروبي بالقارة الأفريقية.

ويُنتظر أن تستقطب هذه الخطوة ومثيلاتها جملة من الشركات العالمية التي ستطلق مشاريعها في المنطقة، ما سيجعلها وفقاً للرُؤية الملكية المغربية، قنطرة نحو العُمق الأفريقي، وبوابة تُطل على الاتحاد الأوروبي.

وتشهد الصحراء المغربية منذ العام الماضي، دينامية دبلوماسية مُكثفة، تكللت بفتح 18 قنصلية لدول مُختلفة، واثنتين أعرب بلديهما عن عزمهما اتخاذ النهج نفسه.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية غير أفريقية تفتح قُنصلية لها في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، في خُطوة تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وتضم مدينة العيون عشر قنصليات، لدول: الإمارات، البحرين، زامبيا، إسواتيني، بورندي، كوديفوار، أفريقيا الوسطى، الغابون، جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي، في انتظار افتتاح قُنصلية الأردن.

وبمدينة الداخلة، توجد قُنصليات لدول: غامبيا، غينيا، جيبوتي، ليبيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، هايتي، الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى السفارة الأمريكية التي توجد في طور الإنشاء.