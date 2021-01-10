دليل جديد يقرب إندونيسيا من الطائرة المنكوبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عثر سلاح الجو الإندونيسي على تسرب نفطي، يعتقد أنه من طائرة الركاب المحطمة، التابعة لشركة "سريويجايا" للطيران، بجنوب جزيرة "لاكي" بمنطقة "جزر سيريبو" في جاكرتا.

وقال مساعد رئيس أركان سلاح الجو، المارشال هنري الفياندي بقاعدة "حليم بيرداناكوسوما" الجوية، بعد إجراء عملية مراقبة جوية اليوم الأحد "يمكن أن نرى التباين في الألوان على سطح البحر، أعتقد أنه تسرب نفطي".



وكان قائد الجيش الإندونيسي قد قال في وقت سابق إن غواصي سلاح البحرية عثروا على أجزاء من طائرة ركاب فُقدت بعد إقلاعها من مطار جاكرتا.

وأضاف قائد القوات المسلحة، المارشال هادي تجيجانتو، إن الحطام الذي عثر عليه رجال الضفادع البشرية يشمل قطعًا من الطائرة وسترات نجاة وأجزاء تحمل رقم التسجيل.

الإدارة الطبية لشرطة جاكرتا قالت من جانبها إنها حصلت على أكياس من قوارب بحث وإنقاذ، تحتوي على أشياء، يعتقد أنها من الطائرة وأشلاء آدمية .

وأظهرت البيانات من خدمة الإنترنت السويدية "فلايت رادار 24" أن الطائرة فقدت فجأة سرعتها وارتفاعها بعد نحو أربع دقائق من الإقلاع.

وشهدت إندونيسيا سلسلة من حوادث تحطم الطائرات في العقد الماضي، بما في ذلك كارثة لاين إير التي أودت بحياة 189 شخصا في عام 2018 وأثارت غضبا عالميا ضد طائرة بوينج الجديدة "737 ماكس".

وفي ديسمبر 2014 ، سقطت طائرة تابعة لشركة"إير آشيا جروب" في بحر جاوة وعلى متنها 162 شخصا.

يذكر أن إندونيسيا المكونة من آلاف الجزر شهدت انتعاشا في شركات الطيران منخفضة التكاليف في أعقاب تحرير صناعة الطيران في مطلع الألفية.

وفي عام 2018، رفع الاتحاد الأوروبي حظرا على شركات الطيران الإندونيسية، الذي تم فرضه في عام 2007، في أعقاب سلسلة من حوادث الطيران المميتة.