سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 10 يناير 2021.. هجمة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاود سعر الدولار صعوده مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد، خلال التعاملات الصباحية للسوق الموازية"السوداء" في لبنان.

وتراوح سعر الدولار ما بين ، 8675 - 8725 ليرة لكل دولار، والسعر يختلف حسب المناطق والكمية فق وسائل إعلام محلية.

وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي قبل يومين إن بلاده تعتزم تعويم الليرة في حالة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف سلامة" عهد الربط بالدولار انتهى"

وانتهاء الربط بالليرة يعني أنه لن يعود هناك سعر ثابت لليرة مقابل الدولار، وبالتالي "التعويم" عمليا بأسعار متأرجحة وفقا للعرض والطلب في السوق.

ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.

وقدر خبراء لبنانيون حجم الأموال المخزنة في البيوت بنحو 10 مليارات دولار، وذلك لمقاومة أية إجراءات قد تصدر من المصرف المركزي.

وأدت أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990 إلى انهيار العملة وارتفاع حاد للتضخم.

ويكابد لبنان أزمة اقتصادية ومالية عميقة تسببت في تضرر عملته وانتشار الفقر و تعثر في سداد دين سيادي.

البنك المركزي

وبقي سعر الدولار في البنك المركزي عند 1507.5 دولار، للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.