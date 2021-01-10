كورونا عالمياً.. أكثر من 1.9 مليون وفاة والإصابات تتخطى 90مليوناً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 10:16 صباحاً - تخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ90 مليون حالة مسجلة منذ تفشي الفيروس في أواخر شهر ديسمبر الماضي.

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 90 مليونا و84 ألفا و907 إصابات، فيما سجل العالم مليونا و934 ألفا و927 وفاة، حتى الأحد.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 64 مليونا و467 ألفا و156 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

69 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، إنها سجلت 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، صعودا من 33 في اليوم السابق.

وكانت معظم الإصابات المحلية في إقليم خبي الذي سجل 46 إصابة من أصل 48 إصابة محلية، ويحيط الإقليم بالعاصمة بكين ويواجه تفشيا للإصابات.

وقالت اللجنة إنها سجلت أيضا 27 حالة إصابة جديدة دون أعراض، انخفاضا من 38 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 87433 بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.

رقم صادم لإصابات كورونا بألمانيا

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأحد، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 16946 إصابة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى مليون و908527.

وكشف إحصاء المعهد رصد 465 وفاة جديدة جراء الفيروس، وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 40343، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وكانت السلطات الألمانية قرارت تمديد الإجراءات التقييدية الصارمة في البلاد فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا حتى 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

المكسيك تسجل 1135 وفاة جديدة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، 16105 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1135 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و524036 إصابة و133204 وفيات.

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

إصابات البرازيل تتجاوز 8 ملايين

قالت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، إنها سجلت 62290 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1171 وفاة خلال 24 ساعة.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي في البلاد تجاوز 8 ملايين حالة إصابة و200 ألف وفاة منذ ظهور الوباء قبل 10 أشهر.