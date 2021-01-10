السلطات الإرتيرية تفرج عن 24 صيادا يمنيا بعد احتجازهم لـ 3 أشهر

محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

أفرجت السلطات الإريترية، عن 24 صيادا يمينا، بعد احتجازهم 3 شهور في سجون البلاد.



وذكرت وكالة سبأ "بسختها الحوثية" مساء أمس السبت، إن 24 صيادا كانوا محتجزين في السجون الإريترية وصلوا إلى مركز الإنزال السمكي بمنطقة الخوبة في محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقلت الوكالة عن مدير مركز الإنزال السمكي في حكومة ميليشيا الحوثي غير المعترف بها محمد هاشم قوله إن الصيادين الذين وصلوا على متن عدد من القوارب "تم اعتقالهم من داخل المياه الإقليمية اليمنية قبل ثلاثة أشهر".