شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار يودي بحياة 3 أشخاص ويصيب 3 آخرين في شيكاغو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، جراء إطلاق نار قرب احد المطاعم في شيكاغو.

وقال مسؤولون إن رجلا يشتبه بأنه أطلق النار على 6 أشخاص، 3 منهم قتلوا، بينهم طالب في جامعة شيكاغو، بالقرب من شارع هوارد وويسترن أفينيو.

وتم التعرف على الرجل، الذي قتل برصاص شرطة إيفانستون خلال تبادل إطلاق نار، من قبل مدير شرطة شيكاغو ديفيد براون، وهو جيسون نايتنجيل البالغ من العمر 32 عاما، والذي كان مشتبها به في 3 عمليات إطلاق نار مميتة في ساوث سايد بشيكاغو.

وكان أحد الضحايا، وهو رجل يبلغ من العمر 30 عاما، طالبا في جامعة شيكاغو، وفقا لإدارة الجامعة.

بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بقيام منفذ العملية بسرقة سيارة وإطلاق النار وإصابة امرأة تبلغ من العمر 81 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 77 عاما، وفتاة تبلغ من العمر 15 عاما.