مقتل 4 أفراد وأصيب آخرون في حادثي إطلاق نار بالولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

قتل 4 أفراد وأصيب آخرون في حادثي إطلاق نار بالولايات المتحدة شهدتهما مدينتي شيكاغو ولوس أنجلوس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية محلية.



وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة شيكاغو، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكدت وسائل الإعلام أيضاً، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.