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الإمارات.. تقديم 78793 جرعة من لقاح كورونا في 24 ساعة

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوفير لقاح «كوفيد 19» لأكثر من 50% من السكان، أعلنت الوزارة عن تقديم 78793 جرعة في الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 1,020,349 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 10.32 جرعات لكل 100 شخص. 

وقد أطلقت الوزارة والهيئات الصحية حملة وطنية تدعو لتلقي اللقاح وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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