الإمارات.. تقديم 78793 جرعة من لقاح كورونا في 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوفير لقاح «كوفيد 19» لأكثر من 50% من السكان، أعلنت الوزارة عن تقديم 78793 جرعة في الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 1,020,349 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 10.32 جرعات لكل 100 شخص.

محمد يوسف

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