شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى: المرأة تمثل لأول مرة بنسبة 27% فى تاريخ الحياة النيابية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تضع ضمن أولوياتها ملفات الشباب والرياضة، والنقل والمواصلات، موضحة أن رغباتها فى الانضمام للجان النوعية تتمثل فى لجنة الشباب والرياضة، ثم لجنة حقوق الإنسان أو لجنة النقل والمواصلات.

وأشارت إلى أن مجلس النواب الجديد جاء فيه تمثيل المرأة بشكل جيد وانتصار كبير لها ولمصر، خاصة وأنها لأول مرة تمثل بنسبة 27 % فى المجلس النيابى، بجانب تمثيل جميع الأحزاب والأطياف السياسية ولكافة الفئات مما يخلق مجالا للتعددية والتنوع داخل البرلمان .

وشددت أنها ستعمل على وضع خطة تشمل اقتراحاتها بشأن الاستعداد لاستضافة مصر لدورة الألعاب الأولمبية على مدى السنوات القادمة، وأن يكون لدى الدولة كافة الإمكانيات التى تساعدها فى القيام بذلك بشكل يليق بالدولة المصرية ومقامها أمام العالم، وآليات الاهتمام بالأسرة المصرية وزيادة الثقافة الرياضية لديها وآليات استفادة الطلبة من مراكز الشباب، والعمل على توسيع تمكين المرأة فى مجالس الاتحادات والأندية .

ولفتت إلى أنها ستعمل أيضا فى مجال النقل على تطوير عمليات نقل البضائع وإيجاد مناطق تجارية حرة لنقل البضائع وتوفير الإمكانيات المناسبة لنقلها وبالأخص المجردة، ومنها الأمصال وما تحتاجه من آليات تسهل نقلها وتأمينها والحفاظ عليها.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، وكانت قد شملت قائمة تعيينات رئيس الجمهورية، والتى تضم 28 نائبا بمجلس النواب الجديد، اختيار آية مدنى وهى سفيرة للرياضة المصرية في المحافل الدولية، واللجان الأولمبية، حيث إنها تتقلد منصب عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية ، ثم رئيسا لها، بجانب اختيارها ضمن الجنة التي شكلها الأولمبية الدولية للاشراف على الملاكمة في اولمبياد طوكيو 2021 ، والتي تتكون من 4 أعضاء.

وولدت يوم 20 نوفمبر من عام 1988، بدأت مسيرتها الرياضية في لعبة الخماسى الحديث ، حصلت آية على بطولة العالم في الخماسي الحديث للناشئين عامي 2006 و2008 ، كما شاركت في أولمبياد أثينا وكانت أصغر لاعبة في البعثة الأوليمبية المصرية، وحصلت أيضًا على لقب أول لاعبة خماسي حديث مصرية تصل إلى الأولمبياد في تاريخ الألعاب الأوليمبية، كما أنها حاصلة على بكالوريوس نقل دولى ولوجستيات 2010، وماجستير بلوجستيات التجارة الخارجية 2013.