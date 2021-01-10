شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد الأول لمجلس النواب 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مجلس النواب لعقد جلسته الافتتاحية من دور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، وذلك بعد دعوة الرئيس لانعقاد مجلس النواب فى المعاد المقرر، ويرصد الخليج 365 فى نقاط إجراءات الجلسة الافتتاحية.

1- تعقد الجلسة الافتتاحية يوم الثلاثاء 12 يناير الساعة 11 صباحا .

2- يترأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا وهى النائبة فريدة الشوباشى هى أكبر الأعضاء سنا، حسبما أعلنت الأمانة العامة للبرلمان.

3- يعاون رئيس الجلسة الافتتاحية فى إجراءاتها أصغر عضوين منهم النائبين فاطمة أحمد وأبانوب عزت.

4 - يتلى رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

5- يؤدى الأعضاء الجدد فى البرلمان اليمين الدستورية.

6- يبدأ بأداء هذه اليمين الرئيس الأكبر سنًا والعضوان المعاونان ثم باقى الأعضاء

7- يلتزم كل عضو فى مجلس بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة.

8 - عقب الانتهاء من أداء اليمين الدستورية يتم انتخاب الرئيس والوكيلين.

9 - يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح على رئاسة المجلس أو وكالته أن يُعَرِف بنفسه حال طلبه ذلك

10 - تنتهى مهمة رئيس المجلس الأكبر سنا بانتخاب رئيس المجلس الجديد لبرلمان 2021.