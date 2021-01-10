مصر تسجل 989 إصابة بكورونا و57 وفاة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 يناير 2021 08:42 صباحاً - منذ ساعة واحدة

سجلت مصر 989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و57 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، السبت، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 118294 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 989 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، السبت، هو 148799 حالة من ضمنهم 118294 حالة تم شفاؤها و8142 حالة وفاة.

انتحار مريض كورونا

من جانب آخر، تخلص مصاب بفيروس كورونا المستجد من حياته بإلقاء نفسه من نافذة غرفة العزل المحجوز بها بالدور الرابع بمستشفى ميت غمر بالدقهلية وذلك لمروره بأزمة نفسية نتيجة إصابته وتواجده بالمستشفى.

ويبلغ المريض المتوفي 59 عاما وهو من إحدى قري مركز ميت غمر، حيث أدى سقوطه من الدور الرابع إلى إصابته ‏‎بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتوفي في الحال. ‏‎

وقرر بعض الشهود أن المتوفي كان يمر بحالة نفسية سيئة لتواجده بالمستشفى لرغبته في الخروج منها، ‏‎مضيفين أنه قام بإلقاء نفسه من نافذة غرفة العزل نتيجة حالته النفسية.