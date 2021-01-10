“ميسي” و”جريزمان” يقودان برشلونة للفوز على غرناطة برباعية نظيفة

جدة - عبدالحي حسين - تمكن نادي برشلونة من تحقيق فوز كبير على مضيفه غرناطة بأربعة أهداف لصفر، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف برشلونة الأربعة كل من نجم الفريق ليونيل ميسي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 35 و42، فيما سجل جريزمان الهدفين الأول والرابع في الدقيقة 12 و63.

ورفع برشلونة رصيده بذلك إلى 34 نقطة، في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 24 نقطة، في المركز السابع.

يدكر ان رابطة الدوري الإسباني، قررت السبت، تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو ضمن الجولة 18 من عمر البطولة، بسبب سوء الأحوال الجوية.