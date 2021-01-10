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“ميسي” و”جريزمان” يقودان برشلونة للفوز على غرناطة برباعية نظيفة

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حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - تمكن نادي من تحقيق فوز كبير على مضيفه غرناطة بأربعة أهداف لصفر، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ18 من .

وسجل أهداف برشلونة الأربعة كل من نجم الفريق ليونيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 35 و42، فيما سجل جريزمان الهدفين الأول والرابع في الدقيقة 12 و63.

ورفع برشلونة رصيده بذلك إلى 34 نقطة، في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 24 نقطة، في المركز السابع.

يدكر ان رابطة الدوري الإسباني، قررت السبت، تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو ضمن الجولة 18 من عمر البطولة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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