الإمارات.. تقديم 78793 جرعة من لقاح كورونا في 24 ساعة

محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوفير لقاح «كوفيد 19» لأكثر من 50% من السكان، أعلنت الوزارة عن تقديم 78793 جرعة في الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 1,020,349 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 10.32 جرعات لكل 100 شخص.

