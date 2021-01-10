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الإمارات.. تقديم 78793 جرعة من لقاح كورونا في 24 ساعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوفير لقاح «كوفيد 19» لأكثر من 50% من السكان، أعلنت الوزارة عن تقديم 78793 جرعة في الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 1,020,349 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 10.32 جرعات لكل 100 شخص. 

 

وقد أطلقت الوزارة والهيئات الصحية حملة وطنية تدعو لتلقي اللقاح وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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