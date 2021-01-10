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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. تقديم 78793 جرعة من لقاح كورونا في 24 ساعة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 10 يناير 2021
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوفير لقاح «كوفيد 19» لأكثر من 50% من السكان، أعلنت الوزارة عن تقديم 78793 جرعة في الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 1,020,349 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 10.32 جرعات لكل 100 شخص.
وقد أطلقت الوزارة والهيئات الصحية حملة وطنية تدعو لتلقي اللقاح وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.