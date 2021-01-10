تفاصيل اعتداء شرطة أردوغان على الطلاب المعتقلين فى تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد المحامى التركى، إنجين كارا، تعرض طلاب جامعة بوغازيتشى المعتقلين فى سجون الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان للضرب، أثناء نقلهم إلى محكمة تشاغليان التركية، للإدلاء بإفادتهم حول أحداث الجامعة.



وقال إنجين كارا، محامي المدعى عليه، إمرة جان كونيالي، في أحداث مسيرة بوغازيتشي: «لقد دفعوا موكلي من السيارة، فاصطدم رأسه بالباب، وسقط على الأرض لأنه كان مكبل اليدين»، متابعًا: لقد تعرض جميع الطلاب تقريبًا للضرب بنفس الطريقة، لأنهم اعترضوا على الأصفاد أثناء دخولهم للمستشفى قبل الذهاب للمحكمة.

ويُذكر أن طلاب جامعة بوغازيتشي، نظموا الإثنين الماضي، احتجاجات على تعيين أردوغان وصيًا تابعًا له رئيسًا للجامعة، وطالبوا بانتخاب جميع العمداء، وهتفوا قائلين: «لا نريد عمداء أوصياء من الحكومة»، و«الجامعات لنا»، «لا نريد أمناء على الجامعة»، «نريد جامعة حرة»، لكن الشرطة اعتدت على المتظاهرين.

وتفاقمت بعد ذلك الأوضاع إذ اعتقلت الشرطة التركية ما يصل إلى 36 طالبًا، بزعم مقاومتهم لعناصر الشرطة ووجهت تهمة انتهاك قانون الاجتماعات والتظاهرات ومقاومة الضابط المسؤول، إلى جانب اتهامهم بالارتباط بالحزب الشيوعي التركى، الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، حسبما ذكر موقع تركيا الآن