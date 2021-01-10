شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" يلغى جميع الاجتماعات فى الفترة الحالية للحد من التجمعات بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب قرر عدم الاجتماعات خلال الفترة الحالية، وذلك أيضا في اللجان التابعة له بالمحافظات نظرا لظروف انتشار كورونا تطبيقا لكل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس في تلك الفترة.

وأضاف نائب رئيس الوفد في تصريح خاص، انه تم تكليف قيادات الحزب في المحافظات بالاستمرار في العمل المجتمعي من تعقيم للأماكن العامة، وتوزيع الكمامات والكحولات للمواطنين في القري والمراكز بمختلف محافظات مصر وذلك استمرارا لدور الحزب المجتمعي الذي يقوم به.

ولفت نائب رئيس الوفد ، أنه على الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، تكثيف العمل التوعوي للمواطنين في تلك الفترة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، وتوجيه كل سبل الحماية المختلفة، بتكثيف العمل المجتمعي لمساندة الدولة فيما تقوم به من جهود كبيرة على جميع الأصعدة لحماية الشعب المصري من فيروس كورونا.