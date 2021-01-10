محمد الفلاح - وفاة المستشار حمدان فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية في مصر

الأحد 10 يناير 2021

غيّب الموت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، المستشار الدكتور حمدان حسن محمد فهمي أبو شاهين، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر.



ومن المقرر أن يتم دفن نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا في مدافن الأسرة بمحافظة الاسكندرية.

ونعى المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر نائبه الراحل، مثمنًا دوره في أداء عمله طوال السنوات الماضية.

ويُعد المستشار حمدان فهمي، من القضاة البارزين فى المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد توليه أمانة لجنة الانتخابات الرئاسية عام 2014 والمتحدث باسمها.

وتخرج المستشار حمدان فهمي، من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1979، وكان الثالث على دفعته، ثم تم تعينه في عام 1980 مندوب مساعد بمجلس الدولة ثم مندوب ثم مستشار، وظل في يتدرج في المناصب القضائية حتى وصل نائبا بمجلس الدولة.

وحصل عام 2007 حصل فهمي على درجة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية عام 2007 عن ”حجية أحكام القضاء الدستورى وآثارها“، وهو عضو جمعية الأدب العربى بالإسكندرية، وجمعية الكتاب والأدباء المصرية.

كما تم ندب المستشار حمدان فهمي، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ثم رئيسا لهيئة المفوضين ،وفى يونيو 2010 وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا على تعيينه نائباً لرئيس المحكمة ليدخل ضمن تشكيلها .

وخاض المستشار حمدان فهمى العديد من المعارك فى عهد جماعة الإخوان، حيث تم محاصرة قضاة المحكمة وقت الحكم بحل مجلس الشورى الإخواني، وكان من بينهم المستشار حمدان فهمي.

وفي 25 ديسمبر 2012 وهو اليوم التالي لبدء العمل بدستور الإخوان الصادر فى 2012 ، تم إعادة تشكيل هيئة المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة 233 من هذا الدستور ليصبح عدد اعضائها 11 عضوًا فقط.

وتم استبعاد 7 قضاة من التشكيل الذى كانت عليه المحكمة قبل الدستور، والذى كان من بينهم أيضًا ”فهمي“، ليعود بعدها إلى عمله القديم كرئيس لهيئة المفوضين بالمحكمة.

وبعد سقوط حكم الإخوان وإلغاء دستور 2012 والعمل بدستور 2014 وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 25 مارس 2014 على تعيين المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأثناء الانتخابات الرئاسية فى عام 2014 تم اختيار فهمي، أمينا عاما للجنة الانتخابات الرئاسية والمتحدث باسمها.