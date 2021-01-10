شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية الأميركية»: إيران تستخدم برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أن دول العالم وليست الولايات المتحدة فقط، ستولي أهمية كبيرة لامتثال إيران لهذه الالتزامات، مشيراً إلى أن سياسة حافة الهاوية النووية، لن تعزز موقف إيران، بل ستؤدي بدلاً من ذلك إلى مزيد من العزلة والضغط. وأضاف بومبيو: يأتي هذا التهديد في أعقاب إعلان النظام الإيراني أنه استأنف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20? في فوردو - المنشأة المحصنة تحت الأرض التي شيدتها إيران في الأصل سراً -، وهو ما يمثل انتهاكًا إضافيًا لاتفاقها النووي، مؤكداً أنه لا ينبغي السماح للراعي الأول للإرهاب في العالم بتخصيب اليورانيوم بأي مستوى. وأعرب وزير الخارجية الأميركي، عن تأييد بلاده الكامل، لاستمرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق والمراقبة المهنية والمستقلة لبرنامج إيران النووي، مشدداً على أنه يجب أن يقابل طرد إيران للمفتشين الدوليين، بإدانة على مستوى العالم أجمع.