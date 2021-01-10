بنس يلوح بـ"التعديل 25" في وجه "خطر" ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنه لا يستبعد تفعيل التعديل 25 للدستور لعزله.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن مسؤول أمريكي، قوله: "مايك بنس لا يستبعد تفعيل التعديل 25 للدستور إذا تصرف الرئيس ترامب بشكل أكثر خطورة".

ويسمح التعديل الخامس والعشرون لنائب الرئيس بأن يصبح "قائما بأعمال الرئيس"، حين يصبح الأخير عاجزا عن أداء مهامه، في حال العجز لأسباب مرضية مثلا.

ويجري الآن نقاش المادة الرابعة من التعديل الخامس والعشرين، التي تسمح لنائب الرئيس وأغلبية حكومية بأن يعلنوا أن الرئيس ترامب غير قادر على أداء مهامه الرئاسية.

وفي سياق متصل، قال عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي تيد ليو لشبكة إن "مادة عن مساءلة الرئيس دونالد ترامب قد يتم تقديمها يوم الإثنين".

وتابع: "نحن جميعا بما في ذلك رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي نفضل أن يفعل دونالد ترامب الشيء الصحيح ويستقيل، أو أن يظهر نائب بنس بعض العزيمة، على الأقل لنفسه ولعائلته ويستدعي التعديل الـ25".

وقال: "إذا لم يحدث أي من ذلك، فسنقدم يوم الإثنين مادة المساءلة التي تتناول التحريض على التمرد".



وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إنه "يجب أن يكون هناك اعتراف بأن الرئيس ترامب حرض على اقتحام الكونجرس ومن الضروري محاسبة المعتدين على ديمقراطيتنا".

وبعد أحداث اقتحام الكونجرس من قبل أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظهرت مطالبات بتفعيل التعديل "25" من الدستور الأمريكي لعزل دونالد ترامب قبل نهاية ولايته بأسبوعين.