شكرا لقرائتكم خبر لبنان يقترب من انهيار ثلاثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت صحيفة (الديار) اللبنانية عن مصادر وصفتها بـ(المطلعة) قولها «إن المراوحة ظلت طاغية على المشهد الحكومي، وإن كانت قد سجلت بعض الاتصالات التي بحثت الملف، مشيرة إلى أن الحكومة أصبحت رهينة خلافات تتخذ بعداً شخصياً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والمكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري».وأشارت إلى أنه على الصعيد المالي والاقتصادي، يستمر التدهور مع تخطي سعر صرف الدولار الـ 8600 ليرة لبنانية، مرجحة وصوله قريبا إلى عتبة الـ 9000 ليرة ، ومن دون أن تستبعد وصوله إلى 10 آلاف ليرة خلال الأشهر المقبلة في حال استمرت أزمة تشكيل الحكومة.
وكتبت صحيفة (الجمهورية) «إن المشهد الداخلي في أعلى درجات التوتر والغليان»، مشيرة إلى أن كل عوامل الاطمئنان مفقودة، وكل عوامل القلق والخوف موجودة، فيما أكدت صحيفة (اللواء) أن لبنان بات يئن تحت وطأة أزمات، تعد ولا تحصى، وتتوالد وبسرعة عند أية انعطافة، محلية أو إقليمية أو دولية.
وأشارت إلى أن آخر العواصف، ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أن الأوان آن لتحرير تثبيت صرف الليرة، والذهاب إلى الدولار المعوّم، وفقا لمقتضيات سوق القطع.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يقترب من انهيار ثلاثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.