شكرا لقرائتكم خبر حرب إبادة حوثية بحق سكان قرى الحيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز تعز الحقوقي ارتفاع حصيلة ضحايا جرائم ميليشيات الحوثي في منطقة الحيمة بمديرية التعزية إلى 9 قتلى و24 جريحا، وأفاد بأن قرى الفودعية والمنزل وشعب المليح والخزيعة والسائلة، بمنطقة الحيمة تتعرض لجرائم إبادة تشارك فيها عشرات الأطقم والمدرعات المصفحة والدبابات والمدفعية الثقيلة التي حشدها الحوثيون، في حملة عسكرية تواصل قصفها الوحشي وحصارها المطبق لقرى المنطقة منذ أيام.

وأوضح أن مداهمة واقتحام قرى المنطقة أسفرا عن مقتل المواطن محمد عادل لطف أمام منزله في قرية الفودعية، وسقوط 13 جريحا من المدنيين، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 9، بينهم نساء وأطفال و24 جريحا معظمهم من النساء.

ورصد المركز الحقوقي مداهمة الحوثيين لـ63 منزلا، 55 منهم في قرية المنزل وحدها، واختطاف 45 مواطنا من داخل منازلهم، فيما لا تزال عمليات المداهمة والاختطافات متواصلة.

وبلغ عدد المنازل التي تعرضت للتدمير الكلي نتيجة تفجيرها 5، إضافة إلى تدمير 13 منزلا بالقصف المتواصل. كما قامت ميليشيات الحوثي بإحراق 3 منازل بعد مداهمتها وإخراج العوائل منها، وفق البيان. كما عد المركز «الصمت المطبق للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أمام المجازر الجماعية التي تواجهها قرى الحيمة وأبناؤها المحاصرون، انتكاسة مخزية لمنظومة القيم الإنسانية وحقوق الإنسان». مشددا على ضرورة التدخل العاجل لإيقاف عداد الانتهاكات والمجازر الجماعية التي تتصاعد بشكل مخيف مع مرور كل ساعة.

إلى ذلك دعا المركز ممثلي وكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي لتسيير قافلة إنسانية مستعجلة لكسر الحصار المفروض على قرى منطقة الحيمة، وإسعاف الجرحى وإدخال المساعدات اللازمة للأسر التي باتت بلا مأوى. وطالب رجال القانون والمحامين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، بالتحرك العاجل والمساهمة الفاعلة في إيقاف الانتهاكات الوحشية وجرائم الحرب التي ترتكب بحق أبناء قرى ومناطق الحيمة، واستشعار خطورة الصمت وغض الطرف تجاه المجازر الجماعية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء هناك.

وقتل طفل وأصيب 4 آخرون بينهم امرأة، بشظايا قذيفة لميليشيات الحوثي استهدفت حي المطار القديم غرب تعز.

في غضون ذلك جددت الحكومة اليمنية الشرعية مطالبتها المجتمع الدولي بتصنيف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران حركة إرهابية، وأعلنت الحكومة اليمنية الشرعية تمسكها بمطلب تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية على لائحة «الإرهاب الدولي»، وذلك على خلفية الجرائم والانتهاكات التي تمارسها هذه الميليشيات بشكل يومي بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، وآخرها قصف منطقة الحيمة شرق محافظة تعز بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما أسفر عن سقوط 9 قتلى بينهم نساء، وإصابة العشرات بجروح.

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