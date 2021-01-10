مصر تحرر مواطنين من عملية اختطاف

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وقالت الوزارة في بيان صحفي «إن المواطنيّن المصريين الاثنين وهما ضابط بحري ثان سعد شوقي والمهندس بحري كيرولس سمير، جرى اختطافهما في عملية قرصنة قبالة السواحل الجنوبية لنيجيريا في يوم 26 نوفمبر الماضي».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الخارجية المصرية وصول مواطنيين مصريين اثنين بعد تحريرهما من عملية اختطاف ضمن طاقم سفينة الشحن «ميلان» التي تعرضت لحادث قرصنة قبالة السواحل الجنوبية لنيجيريا.وقالت الوزارة في بيان صحفي «إن المواطنيّن المصريين الاثنين وهما ضابط بحري ثان سعد شوقي والمهندس بحري كيرولس سمير، جرى اختطافهما في عملية قرصنة قبالة السواحل الجنوبية لنيجيريا في يوم 26 نوفمبر الماضي».

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