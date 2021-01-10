شكرا لقرائتكم خبر الكاظمي: لن نتوقف عن محاربة عصابات داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي «إن تحديات العراق كبيرة وحلها يتطلب تعاونا بين مؤسسات الدولة».

وأضاف الكاظمي، خلال احتفالية عيد الشرطة العراقية الـ99 ، «إن العراقيين يقدرون عاليا التضحيات الكبيرة التي قدمتها مؤسسات وزارة الداخلية، وسنقف كعراقيين كل يوم مقدرين تلك التضحيات التي قادت إلى حماية العراق وتحرير أرضه من براثن عصابات داعش الإرهابية».

وأشار إلى أن هناك محطات كبيرة في عمل الداخلية لا يتم أخذها بحجمها الحقيقي، مشددا على ضرورة تفعيل الجهود من أجل أن تعاد الأمور إلى نصابها في العراق، ودعا إلى تولي الداخلية دورها الكامل لإنهاء الحالات الاستثنائية التي فرضتها الحرب على عصابات داعش الإرهابية.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح أكد على أهمية دور الشرطة في حماية الأمن الداخلي وتعزيز الاستقرار بالبلاد، داعيا إلى توفير أفضل الوسائل والتجهيزات الضرورية بما يسهم في تسهيل وتطوير مهام عمل الشرطة العراقية.

وهنأ صالح، في بيان صحفي، الشرطة العراقية بجميع تشكيلاتها وصنوفها وجميع منتسبيها ضباطا ومراتب بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها، وأضاف أن هذه المناسبة تدعو لاستذكار التضحيات الكبيرة التي قدمتها تشكيلات، ودورهم المساند في الحرب على داعش الإرهابي، إلى جانب المهام التي يضطلعون بها في التخصصات المعنية بتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين في يومياتهم ومعاملاتهم.

وأشار إلى أن الواجبات المناطة على عاتق الشرطة والتضحيات التي يقدمونها في سبيل المواطنين تستدعي بذل الجهود من أجل الارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي والقانوني.

وشهدت مناطق متفرقة من العراق اليوم احتفالات واستعراضات لقوات الشرطة الاتحادية فضلا عن تسيير عجلات عسكرية ودراجات في الشوارع للتعبير عن الابتهاج بذكرى تأسيس الشرطة العراقية.