3 إرهابيين في قبضة الاستخبارات العراقية

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وقالت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان أورده موقع (السومرية نيوز)، إن مفارزها بمديرية استخبارات صلاح الدين ألقت القبض على الإرهابيين الثلاثة والمطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس القبض على ثلاثة إرهابيين منتمين لداعش شاركوا بتنفيذ عدة عمليات ضد القوات الأمنية.وقالت وكالة الاستخبارات العراقية، في بيان أورده موقع (السومرية نيوز)، إن مفارزها بمديرية استخبارات صلاح الدين ألقت القبض على الإرهابيين الثلاثة والمطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش.

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