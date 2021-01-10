كيم يصف أمريكا بـ«العدو الأكبر»

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وفي أول تعليق لكوريا الشمالية على انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة، توقع كيم عدم تغير سياسة واشنطن ضد بيونجيانج بغض النظر عمن يحكم البلاد، متعهدا بمواصلة التطوير النووي من أجل بقائها، حسب ما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.وقال كيم إن مفتاح العلاقات المستقبلية بين البلدين هو إنهاء الموقف «العدائي» من البيت الأبيض.
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