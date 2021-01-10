كيم يصف أمريكا بـ«العدو الأكبر»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الولايات المتحدة بأنها «العدو الأكبر»، وطالب واشنطن بوقف سياستها العدائية تجاه بيونجيانج، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أمس السبت.

وفي أول تعليق لكوريا الشمالية على انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة، توقع كيم عدم تغير سياسة واشنطن ضد بيونجيانج بغض النظر عمن يحكم البلاد، متعهدا بمواصلة التطوير النووي من أجل بقائها، حسب ما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال كيم إن مفتاح العلاقات المستقبلية بين البلدين هو إنهاء الموقف «العدائي» من البيت الأبيض.