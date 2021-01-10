العثور على أشلاء بشرية في موقع تحطم الطائرة الإندونيسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الإندونيسية، الأحد، العثور على حطام وأجزاء جثث في المنطقة التي اختفت فيها طائرة بوينغ 737-500.

وقال المتحدث باسم الشرطة يسري يونس لقناة "ميرو" التلفزيونية: "تسلمنا هذا الصباح حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء جثث".

ولفت إلى أن "الشرطة تعمل على تحديد هويات الضحايا".

وأشار إلى أن "لشركة سريويجاوا قبالة إندونيسيا والتي كان على متنها 62 شخصا.

نجحت البحرية الإندونيسية في تحديد موقع طائرة شركة "سريويجايا إير" التي فُقدت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، ويرجح أنها تحطمت في البحر.

وقال عبد الرشيد المسؤول في البحرية الإندونيسية، السبت، "تم تحديد إحداثيات الموقع، وتسليمه لجميع سفن البحرية في المنطقة التي بدأت البحث".

وأرسلت سفينتان إلى الموقع الذي "يرجح" أن تكون طائرة ركاب إندونيسية تحطمت فيه في البحر بعد دقائق على إقلاعها وعلى متنها 62 راكبا بينهم عشرة أطفال.

ومن جانبه، قال رئيس شركة سريويجايا الإندونيسية للطيران، إن الطائرة المفقودة كانت في حالة جيدة ورحلتها تأجلت 30 دقيقة قبل الإقلاع بسبب أمطار غزيرة.