رغم غياب ترامب.. بنس يعتزم حضور تنصيب بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، السبت، أن مايك بنس نائب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يعتزم حضور تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان ترامب قال، الجمعة، إنه لن يحضر تنصيب خلفه في 20 يناير/كانون الثاني.

وكتب ترامب، عبر حسابة على "تويتر": "إلى جميع من سألوا، لن أحضر مراسم التنصيب".

ونقلت "رويترز" عن مصادر، أنه "توجد مناقشات بالبيت الأبيض بشأن مغادرة ترامب واشنطن في اليوم السابق لحفل التنصيب المقرر في 20 يناير/كانون الثاني".

ورجحت المصادر أن تكون وجهة ترامب هي "السفر إلى منتجعه في فلوريدا".

وتعليقا على إعلان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب،عدم حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير/كانون الثاني قال بايدن: "ترامب لا يصلح لتولي السلطة وعدم حضوره مراسم التنصيب أمر جيد".

وبإعلان ترامب، عدم حضوره حفل تنصيب خلفه، يضاف إلى قائمة 4 رؤساء تمردوا على التقليد العريق.

في الأثناء، يواجه ترامب احتمال عزله ومساءلته برلمانيا، خصوصا عقب تهديد مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، ببدء الإجراءات بهذا الخصوص، منتصف الأسبوع المقبل، في حال لم يتحرك نائبه، استنادا إلى التعديل 25 من الدستور.

والجمعة، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنها أصدرت تعليماتها إلى لجنة القواعد للاستعداد للمضي قدما في مساءلة ترامب، مؤكدة أن الإجراءات بهذا الخصوص ستتم في حال امتنع عن تقديم استقالته.