شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام هامة عن الفصل التشريعى الأول للبرلمان بعد ختامه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مدة الفصل التشريعى الأول لأول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، والذى استمر 5 سنوات وفق المدة المقررة قانونيا للفصل من تاريخ انعقاده، وبهذا يسدل الستار على أعمال هذا البرلمان وما شهده من حصاد تشريعى ورقابى متضمنا 6 أدوار انعقاد ويصل إجمالى عدد القوانين فيه لنحو 891 قانونا بنحو 10556 مادة.

وببداية اليوم 10 يناير تنطلق رحلة تشريعية جديدة لبرلمان 2021، ليكون تاريخ انطلاق الفصل التشريعى الثانى للبرلمان هو 12 يناير بناء على دعوة رئيس الجمهورية له للانعقاد، وبهذا التاريخ اليوم، ترفع الحصانة البرلمانية عن 409 عضو مجلس نواب لبرلمان 2016 وتنتهي صفة العضوية عنهم، ويستمر 177 نائب من هذا البرلمان بعد تمكنهم من الاحتفاظ مقاعدهم وكسب ثقة الشعب مجددا خلال انتخابات البرلمان الأخيرة.

ونرصد أرقام هامة عن الفصل التشريعى الأول للبرلمان وحصاده مع ختام مدة الدورة التشريعية :

عقد نحو 372 جلسة عامة آخرهم 65 بالدورين الخامس والسادس.

أصدر 891 قانونا بنحو 10556 مادة.

وصل عدد التشريعات بدور الانعقاد الخامس والسادس 237 قانونا.

بلغ إجمالي عدد الاتفاقيات الدولية 308 اتفاقيات.85 منهم بالدورين الخامس والسادس.

ناقش المجلس 1278 بيان عاجل، و6008 طلب إحاطة.

طرح 4133 سؤالا، و3188 اقتراح برغبة .

في بداية انعقاده أصدر 342 قرار بقانون خلال أول 15 يوما .