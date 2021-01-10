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​​مصادر: "أبوشقة" يجري مفاوضات مكثفة لحصول الوفد على رئاسة 3 لجان

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محمد اسماعيل - القاهرة - قالت مصادر برلمانية، إن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، يجري مفاوضات مكثفة بشأن حصول الوفد على رئاسة 3 لجان في مجلس النواب، بالإضافة إلى 6 رؤساء لجان كحد أدنى.

وأضافت المصادر، أن الوفد يحل ثالثًا في مقاعد مجلس النواب كما أن عدد لجان المجلس طبقًا للقانون بلائحة المجلس رقم 1 لسنة 2016، تبلغ 25 لجنة يتم انتخاب الرئيس والوكيلين وأمين سر اللجنة بالانتخاب السرى المباشر.

وأشارت إلى أن أبوشقة يجري اتصالات مكثفة للدفع بمرشح لوكالة مجلس النواب، خاصة أنه كان له وكيل في الفصل التشريعي السابق هو النائب سليمان وهدان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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