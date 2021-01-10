منظمة الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف وفاة بكورونا في العالم خلال يوم واحد

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل، للمرة الأولى منذ بداية فيروس كورونا المستجد، أكثر من 15 ألف وفاة ناجمة عن كوفيد- 19 في يوم واحد.

وأوضحت المنظمة، على موقعها الإلكتروني، أن عدد ضحايا الفيروس المستجد في العالم ارتفع، خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 15.454 حالة وفاة، مقابل 14.307 في اليوم السابق.

وحسب بيانات المنظمة الأممية، فإن أكبر قدر من هذه الوفيات يعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية (4.176 وفاة).

ورصدت المنظمة، خلال اليوم الأخير، 799.712 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، سجل أكثر من ثلثها (277.195) في الولايات المتحدة وحدها.

وأصبح إجمالي عدد ضحايا كوفيد-19 في العالم، بناء على إحصاءات المنظمة ذاتها، 87 مليونا و589.206 إصابات مؤكدة منها مليون و906.606 وفيات.