شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النضال الأحوازية» يقاوم إرهاب إيران من محبسه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي، فبراير الماضي، عن توقيف حبيب جبر، رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، وشقيقه ناصر ورئيس المكتب الإعلامي يعقوب حر، بتهمة التجسس، فيما اعتقل الأمن الهولندي لاحقًا عضو المكتب الإعلامي ومقدم برنامج تليفزيوني على قناة «أحوازنا» عيسى الفاخر في مدينة لاهاي.

وكشفت مصادر لـ(اليوم)، أن حبيب جبر ما زال يواصل نضاله، مستميتًا في الدفاع عن حقوق الأحوازيين، ومقاومًا للإرهاب الإيراني المحتل لدولتهم العربية.

وبالعودة إلى فبراير الماضي، ادعى رئيس وكالة الاستخبارات الدنماركي فين بورك أندرسون، في مؤتمر صحفي حينها: إن عناصر الحركة الثلاثة، قامت «بأنشطة تجسس لصالح جهاز استخبارات خارجية بين العامين 2012 و2018».

وكانت الدنمارك قد أعلنت في أكتوبر 2018، أن وكالة استخباراتية إيرانية حاولت تنفيذ أكثر من هجوم على أفراد في الدنمارك، من ضمنهم حبيب جبر، فيما يوفر الأمن الدنماركي حماية واسعة لأعضاء الحركة، بعد الكشف عن مخطط إيراني لتصفيتهم على أراضي الدنمارك، واستدعت الدنمارك، وقتها، سفيرها من طهران، وأعلنت عن إجراء تنسيق مكثف مع عدد من الدول الأوروبية لاحتواء التهديدات.

والآن بعد مضي ما يقارب السنة على اعتقال حبيب جبر، يقول المحامي الخاص به جيرت ديرن، لـ(اليوم): إنه تم القبض على حبيب جبر والعضوين الآخرين في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، بعد محاولة إيرانية لاغتيال الأول، وأضاف: على حد علمي، حُكم على عميل استخبارات طهران فيما بعد بالسجن 7 سنوات.

الخطر الإيراني

وأشار ديرن، إلى أنه في أعقاب هذه القضية، باتت السلطات الدنماركية على وعي بالخطر الشديد على مواطنيها هناك، والناجم عن النزاعات بين القوى الأجنبية، انطلاقًا من البيانات الرسمية التي أعقبت محاولة الاغتيال، كان ثمة تصور بأن المحاولة نشأت في إطار صراع سياسي بين إيران ودول إقليمية، مضيفًا: بدأت السلطات في التحقيق بشأن الحركة وأنشطتها في الدنمارك وبالخارج، وقال: في الوقت نفسه تشتبه السلطات في تورط الحركة بدعم الهجمات المسلحة داخل إيران، وتعتقد السلطات أن هذه الهجمات تصنف على أنها هجمات إرهابية، وقال: لا يمكنني تقديم المزيد من التفاصيل لأن التحقيق يجري في سرية.