عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن: ترامب ليس فوق القانون

الأحد 10 يناير 2021

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن رئيسنا ليس فوق القانون، والعدالة لخدمة الشعب وليس لحماية الأقوياء، في إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب.



ويأتي ذلك بعد قليل من إعلان "تيد ليو" النائب الديمقراطي بمجلس النواب، مساء السبت، اعتزامه تقديم مسودة مساءلة للرئيس دونالد ترامب الإثنين المقبل.

وفي تغريدة على تويتر، قال ليو ،الذي شارك في محاولة مساءلة ترامب في ديسمبر/ كانون الأول 2019 والتي فشلت في مجلس الشيوخ، إن "هناك 180 داعما لتشريع من مادة واحدة لمساءلة ترامب بغرض عزله، في أعقاب أحداث الشغب التي قام بها أنصار ترامب داخل مبنى الكونجرس".

وكانت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، كشفت الجمعة، عن مسودة مساءلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بشأن اقتحام أنصاره للكونجرس.

وأوضحت الشبكة أن "المسودة تتضمن تورطه في جرائم كبرى بتحريضه على تمرد، كما أنه عرض الأمن الأمريكي ومؤسسات الحكومة إلى خطر كبير".

وأضافت أن المسودة تشير إلى أنه "أدلى عامدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونجرس".

ولفتت المسودة، بحسب الشبكة، أن "ترامب أظهر أنه سيظل تهديدا إذا سُمح له بالبقاء في المنصب".

من جانب آخر، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد ديري، إن مساءلة الرئيس دونالد ترامب مع بقاء 12 يوما فقط على انتهاء ولايته لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الانقسام في البلاد.

وكان ترامب دعا مناصريه للتظاهر رفضا لمصادقة الكونجرس على فوز جو بايدن بالرئاسة، لكن التحرك الاحتجاجي تطوّر إلى اقتحام لمبنى الكابيتول خلال جلسة المصادقة.

وشكّل ذلك حدثا غير مسبوق في واشنطن أوقع خمسة قتلى بينهم شرطي.

وأوقفت الشرطة عددا من الذين شاركوا في اقتحام الكونجرس، والسبت وُجّهت إليهم تهم الاقتحام غير المشروع والسلوك العنيف، ومن بين هؤلاء جيك آنجلي.