شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يتهمون ترمب بالتمرد.. ومطالبات بمحاكمته والان مع التفاصيل
وتزامنت تلك التصريحات مع إطلاق النواب الديموقراطيين في الكونغرس حراكا من أجل عزله عن الحكم فوراً، بعد أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول يوم الأربعاء الماضي. فيما نصت مسودة خاصة بالمساءلة، على أن «الرئيس تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد».
ولفتت المسودة التي صاغها الأعضاء الديموقراطيون في مجلس النواب إلى أن «الرئيس أدلى عمداً بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونغرس»، وأنه «سيظل يعتبر تهديداً إذا سُمح له بالبقاء في المنصب». ودعت الوثيقة إلى «مساءلة ترمب بناء على بند واحد هو التحريض على تمرد»، لافتة إلى أنه عرض الأمن الأمريكي ومؤسسات الحكومة إلى «خطر كبير». وأضافت أن الرئيس المنتهية ولايته هدد سلامة النظام الديموقراطي، وتدخل في انتقال سلمي للسلطة، وعرض قطاعاً من الحكومة للخطر، وخان الأمانة بصفته رئيساً.
وكان أنصار ترمب، اقتحموا مساء الأربعاء، مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، وعاثوا خراباً في أروقته، كما اشتبك بعضهم مع عناصر الحرس والشرطة، ما أدى إلى وقوع 5 قتلى بينهم امرأة وضابط في الشرطة، فيما أصيب العشرات بجروح واعتقل العشرات، ووجهت اتهامات إلى أكثر من 15 منهم.