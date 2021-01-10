شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى في عاصفة ثلجية زرعت الفوضى في إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت العاصفة الثلجية القوية «فيلومينا» الفوضى في إسبانيا، مخلفة أربعة قتلى حتى الآن، فضلاً عن إصابتها حركة السفر بالشلل في البلاد، بعدما غطت مدريد بأكبر غطاء من الثلوج خلال عقود، كما دفعت السلطات إلى إرسال عسكريين لإنقاذ مئات العالقين على الطرق، في وقت قضى ثلاثة أشخاص بانهيار ثلجي في مدينة نوريلسك القطبية الشمالية في روسيا.

ولا تزال العاصفة الثلجية التي تجتاح إسبانيا منذ يومين، تشل قسماً من البلاد، وخاصة العاصمة مدريد، مع توقع استمرار الأحوال الجوية على ما هي راهناً. وأعلنت حالة الإنذار القصوى في وسط إسبانيا الذي يشهد رياحاً شديدة مصحوبة بثلوج تتساقط بلا توقف. وأغلقت التقاطعات، وعلقت القطارات والرحلات الجوية، وطلبت السلطات من السكان ملازمة منازلهم.

ودعا وزير الداخلية فرناندو مارلاسكا، المواطنين في تغريدة إلى تفادي التنقلات والالتزام بتعليمات أجهزة الطوارئ، موصياً بإبداء أكبر قدر من الحيطة في مواجهة العاصفة فيلومينا، معلناً أسفه لسقوط ضحايا.

وشدد الوزير على أن الثلوج ستتحول إلى جليد في الأيام المقبلة مع ترقب هبوط درجات الحرارة إلى ما دون عشر درجات تحت الصفر الأسبوع المقبل. وأسعفت فرق الإغاثة وكاسحات الثلوج التابعة للجيش 1500 سائق سيارة محاصرين بالثلج.

وقال الملك فيليب السادس والملكة ليتيثيا في تغريدة على «تويتر»: «يعبر أعضاء العائلة الملكية عن حزنهم على ضحايا العاصفة...ويدعون إلى توخي أقصى درجات الحذر من مخاطر تراكم الثلوج والجليد».

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تستمر موجة البرد حتى الخميس المقبل. وغطت مدريد طبقة كثيفة من الثلج لم تشهدها العاصمة منذ نصف قرن، فشوهدت شلوح أشجار أرضاً تحت تأثير الثلج والرياح، وسيارات متروكة في وسط الطريق. واضطرت السلطات في مدريد إلى إغلاق المؤسسات التربوية من دور حضانة ومدارس وجامعات حتى الثلاثاء. وأغلقت المتنزهات العامة، وأوقفت حافلات النقل المشترك.

وسيبقى مطار مدريد-باراخاس الدولي، مغلقاً لأسباب أمنية بحسب السلطات. وألغيت نحو ثلاثين رحلة، أمس الأول، وتحولت وجهات عشرات الرحلات إلى مطارات أخرى، بسبب الثلوج، وألغيت كل رحلات القطارات من مدريد وإليها، وفق ما أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديد «رينفي». وطالت العاصفة أيضاً مناطق أراغون وفالنسيا وكاستيا لا مانتشا وكاتالونيا، مع توقع انتقالها إلى شمالي البلاد خلال الساعات المقبلة.

وفي روسيا، قضى ثلاثة أشخاص بانهيار ثلجي اجتاح منتجعاً للتزلج خارج مدينة نوريلسك القطبية الشمالية، بحسب ما أعلن محققون، أمس السبت.

وتسبب الانهيار الثلجي في طمر أربعة مبانٍ في مجمع أوتدلنايا جورا للتزلج في بلدة تالناخ، على بعد 25 كيلومتراً شمالي نوريلسك. وتسبب الحادث بوفاة عائلة مكونة من زوجين وطفلهما، فيما نقل طفل آخر إلى المستشفى في حالة خطِرة. وتعتبر حوادث الانهيارات الثلجية شائعة في روسيا.

(وكالات)