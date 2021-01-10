شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 62 شخصاً فـي تحطم طائرة إندونيسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحطمت، أمس السبت، طائرة ركاب إندونيسية تابعة لشركة «سريويجايا إير» على متنها 62 شخصاً، بينهم عشرة أطفال، وذلك بعد أربع دقائق من إقلاعها من جاكرتا، إلى إقليم كاليمنتان الغربية، فيما أكد منقذون العثور على حطام يُعتقد أنه منها في البحر قبالة العاصمة.

وأوضحت مصادر إندونيسية، أن الطائرة المنكوبة من طراز «بوينج 737-500» وكانت في طريقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية، وانقطع الاتصال بها بعد قليل من إقلاعها بعد الثانية والنصف عصراً مباشرة. وقال وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا، إن جهود البحث والإنقاذ تجرى على قدم وساق بعد انقطاع الاتصال بالطائرة التي كان 62 شخصاً على متنها، بينهم عشرة أطفال.

وأكدت الوزارة في بيان سابق، أنّه فُقد الاتصال بالطائرة التي كانت تقوم برحلة «من جاكرتا إلى بونتياناك وتحمل رقم النداء (س ج واي 182)»، موضحة أنّ آخر اتصال لها سجّل عند الساعة 14:40.

وأقلعت الطائرة من مطار سوكارنو-هاتا الدولي في رحلة تستغرق عادة 90 دقيقة.

وأكدت البحرية الإندونيسية، أنها حددت موقع الطائرة المحطمة، وأنه جرى نشر سفن في الموقع المفترض لسقوطها. كما أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في البلاد، إرسال فرق للبحث في المياه إلى الشمال من جاكرتا.

وذكرت خدمة «فلايت رادار 24» لتعقب الطائرات على «تويتر» أن طائرة الرحلة إس.جي182 نزلت مسافة أكثر من عشرة آلاف قدم عن الارتفاع الذي كانت تحلق فيه خلال أقل من دقيقة واحدة، وذلك بعد حوالي أربع دقائق من الإقلاع.

وعثرت فرق الإنقاذ على حطام يُشتبه بأنه من الطائرة في مياه إلى الشمال من جاكرتا، لكنه لم يؤكد أن هذه الأجزاء من الطائرة المفقودة.

من جهتها، قالت شركة «سريويجايا إير» في بيان، أنها ما زالت تجمع معلومات أكثر تفصيلاً عن الرحلة الجوية. وقال جيفرسون جاوينا الرئيس التنفيذي للشركة، إن الطائرة المنكوبة كانت في حالة جيدة، موضحاً أن الرحلة تأجلت 30 دقيقة قبل الإقلاع بسبب الأمطار الغزيرة. وتشير تفاصيل التسجيل الواردة في بيانات التعقب أن الطائرة دخلت الخدمة قبل 27 عاماً.

وقالت متحدثة باسم «بوينج»: «نحن على دراية بالتقارير الإعلامية الواردة من جاكرتا، ونراقب الموقف عن كثب، ونعمل على جمع المزيد من المعلومات».

وقال سوراتشمان، المسؤول بالحكومة المحلية، إن صيادين عثروا على حطام يبدو أنه من الطائرة. وعرضت قنوات أخرى صوراً للحطام.

يذكر أن العام الماضي شهد مقتل 189 شخصاً، بعدما تحطمت طائرة تقلهم من طراز «بوينج 737 ماكس» تابعة ل«خطوط لايون» الجوية، في بحر جاوا بعد 12 دقيقة على إقلاعها من جاكرتا في رحلة تستغرق ساعة وتبعها تحطم أخرى إثيوبية، من الطراز نفسه، ما تسبب في إيقاف طلعات هذه الطائرة بعد الكارثتين الداميتين. (وكالات)