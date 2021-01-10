شكرا لقرائتكم خبر عن أغلبية الأمريكيين يرغبون في عزل ترامب على الفور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بقرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عدم حضور حفل تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني، وقال إن عزل ترامب أمر متروك للكونجرس، في وقت كشف استطلاع للرأي العام الأمريكي أن 57 في المئة من الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب على الفور.

أمر جيد

قال بايدن من مقره في ويلمينجتون بولاية ديلاوير «قيل لي أثناء مجيئي إلى هنا إنه(ترامب) أشار إلى أنه لن يحضر التنصيب».وتابع «إنها إحدى النقاط القليلة التي نتوافق بشأنها»، مضيفا «إن عدم حضوره أمر جيد»، معتبراً أن ترامب «شكل إحراجاً للبلاد».

وقال «إنه فاقد لأهلية الحكم»، مضيفاً «إنه أحد أكثر الرؤساء عديمي الكفاءة في تاريخ الولايات المتحدة».

لكن الرئيس المنتخب أكد أن حضور نائب الرئيس مايك بنس أمر «مرحب به».

وجاءت تصريحات بايدن بعد تغريدة لترامب الجمعة أعلن فيها أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب. وجاء في تغريدة ترامب «إلى جميع من سألوا، لن أحضر مراسم التنصيب في 20 يناير».

العزل مسؤولية الكونجرس

من جهة أخرى، ترك بايدن للكونجرس مسؤولية إطلاق آلية لعزل ترامب أو عدمه قبل 12 يوماً من انتهاء ولايته، الأمر الذي يطالب به العديد من النواب الديمقراطيين بعد أحداث الكابيتول.

وقال بايدن في مؤتمره الصحفي في ويلمينجتون إن «الطريقة الأسرع» لخروج ترامب من الرئاسة هي «أداء اليمين في 20 يناير».وتابع «ما يحصل قبل أو بعد، هو قرار يتعين على الكونجرس اتخاذه. لكن ما أتطلع إليه هو مغادرته المنصب».

وهذا هو أول رد فعل لبايدن على طرح عزل ترامب أو محاولة إقناع نائبه مايك بنس بتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور والذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه «غير قادر على تحمّل أعباء منصبه».

ويعكس تردد بايدن في تأييد توجّه حزبه لعزل ترامب وزر مهمة توحيد صفوف الأمريكيين الملقاة على عاتقه. وقال بايدن «سنركز على عملنا ويمكن للكونجرس أن يقرر كيفية تحركه» بالنسبة إلى ترامب، مع اعتبار أن سلفه «غير مؤهل» للحكم.

التنحي أو العزل

يبذل قادة الحزب الديمقراطي في الكونجرس جهوداً حثيثة لمحاولة عزل ترامب، وذلك للمرة الثانية خلال ولايته الرئاسية. لكن الجمهوريين لا يبدون تأييداً لهذا التوجه على الرغم من إدانتهم بشدة موقف الملياردير الجمهوري.

وأصدرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعليمات للجنة القواعد في المجلس بالمضي قدماً في تحرك لمساءلة ترامب بغرض العزل استنادا إلى التعديل رقم 25 في الدستور الأمريكي والذي ينص على عزل الرئيس عندما يكون غير قادر على القيام بواجباته الرسمية.

اتهام بالتحريض

اتهمت نسخة من مسودة بنود المساءلة يتداولها أعضاء الكونجرس فيما بينهم ترامب «بالتحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة» في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات التي خسرها أمام بايدن.

وأرسل ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ مذكرة إلى أعضاء المجلس الجمهوريين تتضمن جدولاً زمنياً مفصلاً لعقد محاكمة بغرض العزل. وأشار إلى أن المجلس سيَعقد في 19 يناير أول جلسة عمل له وأنه يحتاج إلى موافقة كل الأعضاء البالغ عددهم مئة للاجتماع في موعد سابق لهذا، ما يعني أن المحاكمة لن تبدأ قبل أن يخرج ترامب من المنصب وذلك حسبما قال مصدر اطلع على الوثيقة.

البيت الأبيض يحذر

وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض «عزل الرئيس دونالد ترامب قبل 12 يوماً من انتهاء رئاسته لن يؤدي إلا لزيادة الانقسام في البلاد». وأدلى السيناتور ليندسي جراهام المناصر لترامب بتصريحات مماثلة.

ولم يتضح ما إذا كان المشرعون سيتمكنون من عزل ترامب من المنصب لأن أي مساءلة ستؤدي إلى محاكمة في مجلس الشيوخ الذي لا يزال الجمهوريون يتمتعون بنفوذ فيه، كما يتعين تصويت ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم مئة بإدانته حتى يتسنى عزله.

ادعاء بالبراءة

وقال آلان ديرشوفيتز، الذي شارك في تمثيل ترامب خلال مساءلته العام الماضي، إنه سيتشرف بالوقوف إلى جانب الرئيس مرة أخرى إذا طُلب منه ذلك. وقال إنه لا يعتقد أن ترامب ارتكب جريمة تستوجب مساءلته وإن حديثه لأنصاره لم يكن تحريضاً.

وأضاف ديرشوفيتز، وهو أستاذ فخري بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، لرويترز «مساءلة هذا الرئيس بسبب إلقاء خطاب من شأنه أن يلحق ضررا بالدستور أكثر مما فعله مثيرو الشغب يوم الأربعاء الماضي». وتسبب دور ترامب في التشجيع على الفوضى يوم الأربعاء في صدع آخذ في الاتساع داخل الحزب الجمهوري.

واتهم مجلس النواب ترامب في ديسمبر كانون الأول 2019 بالضغط على الرئيس الأوكراني للتحقيق في أمر ابن بايدن، لكن مجلس الشيوخ برأه في فبراير 2020.

تأييد شعبي للعزل

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس يومي الخميس والجمعة أن 57 في المئة من الأمريكيين يرغبون في إزاحة ترامب عن المنصب فوراً في أعقاب العنف.(وكالات)

سيناتورة جمهورية تدعو ترامب إلى الاستقالة

دعت السيناتورة الجمهورية المعتدلة ليزا موركوفسكي، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى الاستقالة بعد أعمال العنف التي شهدها مقرّ الكونجرس، لتكون أول ممثل عن حزبها يدعو علانية الرئيس الجمهوري إلى ذلك.

وقالت موركوفسكي المعروفة بمواقفها الوسطية التي دفعتها أحياناً إلى التصويت إلى جانب الديمقراطيين في الكونجرس، «أريده أن يستقيل، أريد أن أراه يغادر (السلطة)، لقد تسبب بما يكفي من الأضرار».

والأربعاء، قال ترامب امام انصاره «لن تستعيدوا أبداً بلدنا وأنتم ضعفاء، عليكم إظهار القوة».وقالت السيناتورة الجمهورية في مقابلة مع صحيفة «انكورج ديلي نيوز»، «كيف يفترض بهم (أنصاره) أن يفهموها؟ إنّه أمر من الرئيس، وهذا ما فعلوه، جاؤوا وتشاجروا فأصيب أشخاص وقضى آخرون».

ورأت موركوفسكي أنّ ترامب «يريد فقط البقاء من أجل اللقب، من أجل غروره. عليه أن يرحل. إنّه الأمر الذي يجب فعله، لكنّي لست متأكدة من قدرته على فعل أمر جيّد».

وفي مؤشر إلى الاستياء بين مؤيدين للحزب الجمهوري وانتقادات ترامب له، لم تستبعد ليزا موركوفسكي إمكانية مغادرتها الحزب. وقالت: «إذا صار الحزب الجمهوري مجرد حزب لترامب، سأتساءل جدياً عمّا إذا كان مناسباً لي».

وكان النائب الجمهوري آدم كيسينجر دعا الخميس إلى عزل ترامب، مستنداً إلى التعديل ال25 في الدستور الذي يتيح إعلان «العجز» عن أداء مهامه.

كما أنّ عضو مجلس الشيوخ الجمهوري بن ساس، الذي سبق له انتقاد ترامب، أكد الجمعة أنّه سينظر في التهم الموجهة إلى الرئيس في حال أطلق مجلس النواب إجراءات العزل.

(أ.ف.ب)