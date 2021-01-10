شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يبحث بناء منصته الخاصة بعد حذف حسابه على «تويتر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينظر في بناء منصته الخاصة بعد أن أوقفت شركة «تويتر» حسابه نهائياً أول أمس الجمعة،خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف بعد اقتحام مئات من أنصاره لمبنى الكونجرس يوم الأربعاء الماضي.

وتحدث عن رد ضد الشبكة التي «تحظر حرية التعبير» واحتمال إطلاق منصته الخاصة في مستقبل قريب، وذلك عبر سلسلة تغريدات سرعان ما حذفها «تويتر».

ونشر ترامب تغريداته الأخيرة على حساب الرئيس بعد أن حظرت شركة تويتر حسابه الشخصي.

واتّهم الرئيس المنتهية ولايته تويتر بالتآمر «لإسكاته» بعدما أقدم الموقع على تعليق حسابه «بشكل دائم». وكتب ترامب عبر حساب @بوتوس على «تويتر» (كلمة بوتوس تُشكّل اختصاراً لعبارة رئيس الولايات المتحدة بالإنجليزية)، أنّ «تويتر ذهب أبعد من ذلك في حظر حرّية التعبير. وهذا المساء (الجمعة)، قام موظّفو تويتر بالتنسيق مع الديمقراطيّين واليسار الراديكالي لإزالة حسابي من منصّتهم لإسكاتي أنا -- وأنتُم (أنتُم بالأحرف الكبيرة) ال75 مليوناً من الوطنيّين العظيمين الذين صوّتوا لي».

وحذفت شركة تويتر تغريدتين جديدتين سريعاً للرئيس الأمريكي على حسابه الحكومي الرسمي، وذلك بعد حظر حسابه الشخصي. وقال ترامب على الحساب الرسمي الذي يتابعه 33.4 مليون «لن يتم إسكاتنا»، وذلك بعد أن حظرت تويتر حسابه الشخصي نهائياً. وقال ترامب أيضاً «تويتر غير معني بحرية التعبير»، وذلك قبل أن تحذف الشركة التغريدتين.

وقال موقع تويتر إنّ «استخدام حساب آخر في محاولة للالتفاف» على حسابٍ تمّ سابقاً تعليقهُ هو أمر «مخالف لقواعدنا».

بذلك يضيق الطوق حول ترامب الذي منعته مواقع تواصل اجتماعي الواحد تلو الآخر من استخدامها وكان آخرها تويتر، وسيلة تواصله الأساسية.

وكان فيسبوك ومواقع أخرى مثل سنابشات أو تويتش علقوا أيضاً حسابات الرئيس لفترة غير محددة.

لكن مع أكثر من 88 مليون متابع، كان تويتر المنصة المفضلة لترامب للقيام بإعلانات سياسية أو مهاجمة وسائل إعلام أو إهانة خصومه بشكل يومي.

يذكر أن الانتقادات تكثفت طوال الأسبوع لشبكات التواصل الاجتماعي معتبرة أنها متراخية جداً أو بطيئة جداً في التحرك.

وقرارات فيسبوك وتويتر التي كانت منتظرة منذ فترة طويلة لاقت استياء أكثر من الترحيب. وكتب رئيس منظمة «ميديا ماترز فور أمريكا» غير الحكومية انجيلو كاروسون «حين يتحرك تويتر ومواقع أخرى الآن، فإن ذلك يشبه قيام كبار المسؤولين في الحكومة بتقديم استقالاتهم قبل أيام على انتهاء الولاية (ترامب)، هذا أمر قليل جداً ومتأخر جداً». وأضاف «لو تحركوا في وقت أبكر، لكان من الممكن تجنب الاحداث الرهيبة التي وقعت الأربعاء».

لكن الى جانب داعمي الرئيس المنتهية ولايته الذين يتهمون شبكات التواصل الاجتماعي بالتحرك على أساس أحكام مسبقة، علت أصوات من اليسار لتحذر من احتمال المساس بحرية التعبير. وقالت كايت روان من جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية «نتفهم الرغبة في تعليق (حساب الرئيس)، لكن يجب أن يقلق الجميع حين يكون لدى هذه الشركات القدرة على شطب حسابات أشخاص عن منصاتها التي بات لا غنى عنها كوسيلة تعبير لمليارات الأشخاص».(وكالات)