شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ماكرون تتعافى من أعراض طفيفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن قصر باكينجهام أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب تلقيا أمس السبت، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث إن الملكة (94 عاماً) وزوجها (99 عاماً) «تلقيا اليوم لقاحهما ضد كوفيد 19»، لينضما بذلك إلى نحو مليون ونصف مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في المملكة المتحدة.من جانب آخر أعلنت مصادر في باريس أن بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعافت من الإصابة بعد تلقيها عدوى الفيروس في 24 ديسمبر، لكن بدون أن تظهر عليها عوارض قوية. وجاءت نتيجة بريجيت ماكرون (67 عاماً)، إيجابية عشية الميلاد خلال إجازة الزوجين في بريجانسون في الجنوب بعد أسبوع من وضع زوجها في الحجر بعد إصابته بالمرض. وقد تعافت الآن بالكامل بحسب ما قال مكتبها، مشيراً، إلى أنه لم يتم كشف هذه المعلومة، لأنها لم تؤثر في جدول أعمالها.

وعانت بريجيت ماكرون من عوارض خفيفة ثم جاءت نتيجة فحصها سلبية في 30 ديسمبر. (ا ف ب)