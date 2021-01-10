شكرا لقرائتكم خبر عن عودة دفعة جديدة من نازحي مخيمات السلامية بنينوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

عاد أكثر من ثلاثة الآف نازح عراقي من نازحي مخيمات السلامية بنينوى لمناطقهم، في وقت لا تزال فيه الحرب على «داعش» مستمرة وتم اعتقال ثلاثة من عناصرها الإرهابية في صلاح الدين فيما أثار إدراج رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض ضمن قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ردود فعل في بغداد من قبل الخارجية العراقية وبعض الشخصيات السياسية.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أمس السبت، عن عودة 3261 نازحاً كدفعة جديدة من مخيمات السلامية في محافظة نينوى إلى مناطق سكناهم الأصلية، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان، إنه تمت إعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو 694 أسرة وبواقع 3,261 نازحاً من مخيمات السلامية إلى مناطقهم في (مركز مدينة الموصل، البعاج، ربيعة، تلعفر، تل عبطة، زمار، ناحية القيروان والقرى التابعة لها) في محافظة نينوى.

وأضاف جهاكير، أن عودة النازحين جاءت بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع الجهات الإدارية والأمنية في المحافظات وتم إيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية تمهيداً لغلق المخيم».

من جهة ثانية، أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن إلقاء القبض على ثلاثة «دواعش» في صلاح الدين. وذكرت الوكالة في بيان، أنه من خلال متابعة عناصر عصابات «دواعش» ضمن قواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات صلاح الدين في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق إحكام المادة الرابعة/إرهاب لانتمائهم لعصابات «داعش» الإرهابي الذين عملوا بما يسمى قاطع سامراء تحت كنى وأسماء مختلفة والذين اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم في عمليات إرهابية عدة.

ردود فعل

من جهة ثانية قالت وزارة الخارجية العراقية، أمس السبت إنها فوجئت بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على فالح الفياض الذي يترأس هيئة الحشد الشعبي، وهو أول شخصية رفيعة المستوى في الدولة تدرج على القائمة الأمريكية السوداء.

وأوردت الخارجية في بيان، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الفياض، مفاجئة وغير مقبولة.

وأكدت الوزارة، أنها ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق أسماء عراقية، وستعمل على معالجة تبعات ذلك.

وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية الجمعة، إن الولايات المتحدة، أدرجت الفياض، على القائمة السوداء بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك دوره في قمع احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019 التي أسفرت عن مقتل نحو 600 متظاهر وإصابة 30 ألف شخص.

ودعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، امس السبت، الخزانة الأمريكية، إلى تصحيح خطئها قائلاً: «ليس من الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات».

وتشمل العقوبات الأمريكية، تجميد جميع أصول الفياض في الولايات المتحدة ومنع الشركات الأمريكية، بما فيها المصارف، من التعامل معه.

في نفس السياق، استهجنت العديد من الشخصيات إدراج رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض ضمن قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق بهاء الأعرجي، أكد من جانبه أن إدراج الخزانة الأمريكية لرئيس هيئة الحشد على قائمة عقوباتها ليس بجديد؛ فلقد كانت إدارة ترامب تلوح بذلك منذ أكثر من عام. (وكالات)