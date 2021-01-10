شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة جديدة لفيروس «كوفيد ـ 19» في أمريكا تدق ناقوس الخطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، السلطات المحلية من وجود سلالة جديدة للفيروس نشأت في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن يعرقل تحور الفيروس عمل اللقاحات الجديدة وخطط الرئيس المنتخب جو بايدن لمكافحة المرض.

وقال فريق العمل في تقرير مرسل إلى الولايات في 3 يناير: «يشير هذا التسارع إلى أنه قد يكون هناك متغير أمريكي تطور هنا»، حسب شبكة «سي أن بي سي». وأضاف فريق العمل في تقريره: «تنتشر السلالة الجديدة، إضافة إلى السلالة المكتشفة في بريطانيا، بالفعل في المجتمعات، وقد تكون أكثر قابلية للعدوى بنسبة 50%».

سلالة أشد عدوانية

ودعا التقرير إلى الالتزام القوى بالإجراءات المتبعة لمكافحة «سلالة أكثر عدوانية. بدون كمامات فعالة وتباعد اجتماعي صارم، يمكن أن يتفاقم الوباء بسرعة». ويخشى أن يعرقل ظهور نسخة جديدة للفيروس في الولايات المتحدة، أنشطة الحياة اليومية، وخطط الرئيس المنتخب جو بايدن لمكافحة المرض، بعد ما قال إنه لا يعتزم إجراء إغلاق كلي للبلاد.

وتأتي هذه التطورات في وقت، سجّلت فيه الولايات المتحدة حصيلة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث ندد الرئيس المنتخب جو بايدن بآلية اللقاحات المعتمدة من قبل إدارة ترامب، فيما بدأ إغلاق جديد في آسيا يشمل ملايين الأشخاص لمحاولة ضبط انتشار الوباء. وتسبب الفيروس حتى الآن في وفاة حوالي 1,9 مليون شخص، فيما أدت السلالة الجديدة المتحورة من كورونا إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات ودفعت بالعديد من الدول إلى إعادة فرض إغلاق على الرغم من بدء حملات التلقيح ضد «كوفيد 19».

حصيلة إصابات قياسية جديدة

وسجلت الولايات المتحدة نحو 290 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة، الجمعة، بحسب جامعة جونز هوبكنز بعد يوم من تسجيل الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في العالم، نحو أربعة آلاف وفاة في يوم واحد. وقال بايدن من مقره في مدينة ويلمينجتون بولاية ديلاوير: «اللقاحات تعطينا الأمل، لكن آلية التوزيع كانت مهزلة»، مضيفاً أن عملية توزيع اللقاح «ستكون أكبر تحد عملي يمكن أن نواجهه كأمة».

وسجلت مقاطعة ألبرتا إصابة من فيروس كورونا المتحوّر الذي كان رُصِد في وقت سابق في جنوب إفريقيا، وهي أول إصابة من هذا النوع على الأراضي الكندية. وقالت الطبيبة دينا هينشاو، مسؤولة الصحة العامة في المقاطعة، عبر تويتر، إن «ألبرتا رصدت أول إصابة بفيروس كورونا المتحوّر الذي اكتُشِف في جنوب إفريقيا». والمصاب الذي سافر إلى الخارج في الآونة الأخيرة يخضع حالياً لحجر صحي. وأضافت الطبيبة: «لا دليل في الوقت الحالي على إصابة أشخاص آخرين بالفيروس» المتحوّر.

شوارع مقفرة

والسبت، خلت شوارع بريزبين، ثالث مدن أستراليا، من المارة مع بدء إغلاق يطال أكثر من مليوني شخص إثر اكتشاف السلطات أول إصابة بفيروس كورونا المتحوّر. وكانت الطرق السريعة المؤدية إلى المدينة التي يقصدها كثيرون لتمضية العطلات، مقفرة، فيما طلب من السياح البقاء في أمكنتهم حتى انتهاء فترة الإغلاق.

ومع ظهور السلالات المتحورة الجديدة، خفضت استراليا عدد الوافدين إلى البلاد، واشترطت على المسافرين تقديم فحص يثبت خلوّهم من المرض.

وقالت جلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز: «أي شيء يمكننا فعله لتقليل ذلك الخطر في غاية الأهمية، خاصة الآن ونحن نفهم ما تفعله هذه السلالات. يحذر جميع الخبراء من أن هذه السلالات المتحورة ستصبح هي السلالة السائدة».

وشددت مدينتان صينيتان، قيود الحركة فيما تسعى السلطات لوقف تزايد الإصابات خصوصاً قبل احتفالات رأس السنة القمرية الشهر المقبل. وسجلت معظم الإصابات في مدينة شيجياتشوانج التي تضم مع المناطق المحيطة بها، 11 مليوناً.

وتم الإبلاغ عن عدة إصابات أخرى في مدينة شينجتاي المجاورة التي يقطنها 7 ملايين.